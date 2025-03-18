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Descatalogado

Philips Sonicare For KidsCabezales de cepillado sónicos estándar

HX6041/11

4.6
| (150) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Unos resultados de limpieza superiores en segundos.*
El cabezal de cepillado Sonicare For Kids es perfecto para bocas pequeñas con dientes en crecimiento. Funciona en exclusiva con el cepillo dental eléctrico For Kids, junto al que proporciona una experiencia más segura y cómoda para que los niños se diviertan y adquieran correctamente este hábito.
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Limpia y protege las sonrisas de los más pequeños a partir de los 4 años

Unos resultados de limpieza superiores en segundos.*

  • Paquete de uno

  • Tamaño estándar

  • Fácil montaje

  • Limpieza infantil

Hasta un 75 % más eficaz que un cepillo dental manual

Hasta un 75 % más eficaz que un cepillo dental manual

Se ha demostrado clínicamente que el cabezal de cepillado Philips Sonicare For Kids proporciona una eliminación de la placa superior a la de un cepillo dental manual. Asegúrate de que tus hijos disfrutan desde el primer momento de una mayor protección contra la caries y unas visitas más agradables al dentista. Mejor cuidado garantizado y, si no, te devolvemos el dinero.

Edad +7

Edad +7

El cabezal de cepillado estándar Philips Sonicare For Kids dispone de un perfil que se adapta al contorno de los dientes de los niños de a partir de 7 años y cuenta con unas cerdas delicadas para una limpieza suave. También incluye un delicado recubrimiento de goma en la parte posterior del cabezal de cepillado para una limpieza más segura y agradable. Asimismo, está disponible en un tamaño compacto más pequeño para niños a partir de 4 años.

Limpieza superior que maximiza cada segundo

Limpieza superior que maximiza cada segundo

Nuestra potencia sónica permite aprovechar al máximo la cantidad limitada de tiempo que los niños dedican al cepillado al crear hábitos saludables y mejorar su técnica.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

150

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

2

18/03/2025

España

España

Limpieza eficaz

Le he cambiado a mí hija el cabezal de su cepillo acaba de cumplir 7 años y este cabezal es ideal para ella, deja los dientes muy limpios y evita la aparición de las caries. Además tiene un diseño muy divertido para los peques. Estoy muy contenta con su limpieza, es muy eficaz y ya puede lucir una sonrisa. Y es muy fácil de poner y quitar para limpiarlo.

Ventajas

Limpieza, diseño, divertido

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado

17/03/2025

España

España

Buenos habitos desde pequeños

La limpieza bucal es muy importante sobre todo en niños, y que si nos ven a los mayores, les da más interés, por ello gracias a Philips, desde pequeños pueden tener su propio cepillo como nosotros y en este caso con el Cabezal de cepillado Sonicare for Kids 7+ ya profundizan un poco más y lo hacen prácticamente solos Tiene unas cerdas suaves pero firmes para eliminar la suciedad, y como se indica, con un buen cepillado se previenen las caries, tan importante para todos. La forma es ovalada, pero un poco más ancha en la parte dental, para llegar mejor a todos los dientes

Ventajas

Limpieza eficaz

Contras

.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado

14/03/2025

España

España

Adaptado a los pequeños

Nada que envidiar a los cabezales para los adultos. Suave, cómodo y deja una buena sensación de cepillado.

Ventajas

cedras suaves

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado

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Avisos legales

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual