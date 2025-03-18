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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
Paquete de uno
Tamaño estándar
Fácil montaje
Limpieza infantil
Se ha demostrado clínicamente que el cabezal de cepillado Philips Sonicare For Kids proporciona una eliminación de la placa superior a la de un cepillo dental manual. Asegúrate de que tus hijos disfrutan desde el primer momento de una mayor protección contra la caries y unas visitas más agradables al dentista. Mejor cuidado garantizado y, si no, te devolvemos el dinero.
El cabezal de cepillado estándar Philips Sonicare For Kids dispone de un perfil que se adapta al contorno de los dientes de los niños de a partir de 7 años y cuenta con unas cerdas delicadas para una limpieza suave. También incluye un delicado recubrimiento de goma en la parte posterior del cabezal de cepillado para una limpieza más segura y agradable. Asimismo, está disponible en un tamaño compacto más pequeño para niños a partir de 4 años.
Nuestra potencia sónica permite aprovechar al máximo la cantidad limitada de tiempo que los niños dedican al cepillado al crear hábitos saludables y mejorar su técnica.
4.6
de 4
150
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Inmy
18/03/2025
España
Parte de la promoción
Limpieza eficaz
Le he cambiado a mí hija el cabezal de su cepillo acaba de cumplir 7 años y este cabezal es ideal para ella, deja los dientes muy limpios y evita la aparición de las caries. Además tiene un diseño muy divertido para los peques. Estoy muy contenta con su limpieza, es muy eficaz y ya puede lucir una sonrisa. Y es muy fácil de poner y quitar para limpiarlo.
Ventajas
Limpieza, diseño, divertido
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado
MDSI
17/03/2025
España
Parte de la promoción
Buenos habitos desde pequeños
La limpieza bucal es muy importante sobre todo en niños, y que si nos ven a los mayores, les da más interés, por ello gracias a Philips, desde pequeños pueden tener su propio cepillo como nosotros y en este caso con el Cabezal de cepillado Sonicare for Kids 7+ ya profundizan un poco más y lo hacen prácticamente solos Tiene unas cerdas suaves pero firmes para eliminar la suciedad, y como se indica, con un buen cepillado se previenen las caries, tan importante para todos. La forma es ovalada, pero un poco más ancha en la parte dental, para llegar mejor a todos los dientes
Ventajas
Limpieza eficaz
Contras
.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado
narrefp
14/03/2025
España
Parte de la promoción
Adaptado a los pequeños
Nada que envidiar a los cabezales para los adultos. Suave, cómodo y deja una buena sensación de cepillado.
Ventajas
cedras suaves
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6042/90 Pack de 2 cabezales de cepillado
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual