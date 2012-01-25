Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o la conexión MP3. Con su elegante diseño de altavoces, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.
Puerta CD motorizada
El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
3.8
de 4
10
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
25/01/2012
Nederland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Jarvin
06/01/2012
Nederland
Mooi ding jammer van 5w rms
Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM205 Classic-microgeluidssysteem
witf
12/12/2011
Nederland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM205 Classic-microgeluidssysteem