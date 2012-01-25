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Descatalogado

Microcadena clásica

MCM205/12

3.8

| (10) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o la conexión MP3. Con su elegante diseño de altavoces, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.

Ver todos los beneficios

Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

  • Puerta CD motorizada

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Conexión MP3 para reproducir música portátil

Conexión MP3 para reproducir música portátil

La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

10

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

5
3
1

25/01/2012

Nederland

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM205 Classic-microgeluidssysteem

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06/01/2012

Nederland

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Mooi ding jammer van 5w rms

Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.

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12/12/2011

Nederland

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