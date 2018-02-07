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Descatalogado

Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa

SHC8585/00

4.3

| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Tu cine personal en casa

Escuchamos en tres dimensiones, por lo que el excelente campo de sonido en tres dimensiones de estos auriculares es la mejor manera para disfrutar de la música y del cine en casa.

Ver todos los beneficios

Sonido Surround inalámbrico completamente absorbente

Tu cine personal en casa

  • Sonido surround SRS WOW

  • Base de carga

Las almohadillas premoldeadas garantizan comodidad

La forma ergonómica tridimensional de la almohadilla distribuye uniformemente la carga para que se ajusten mejor y resulten más cómodas

La sintonización automática simplifica la frecuencia de recepción

Pulsando el práctico botón de sintonización, los auriculares activan el circuito controlado por un microprocesador para sintonizar de forma óptima la frecuencia de transmisión y de este modo lograr la mejor recepción posible y una calidad de sonido excepcional.

Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

07/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

the best i have bought.

hi, this is the best out and I have enjoyed every min

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8585 Wireless home cinema headphones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8585 Wireless home cinema headphones

12/12/2010

España

España

buen producto

el unico defecto que tiene es que sale ruido cuando estas en movimiento, por lo demas muy bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa

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Esta reseña se realizó para SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa

28/04/2016

Deutschland

Deutschland

Nicht billig, aber gut!

Der Klang ist sehr gut. Die Surround-Funktion steigert das noch etwas. Die Akku-Laufzeit ist gut mit 6 Std. und mehr (je nach Akku). Die Funk-Reichweite ist genial! Ich geh damit nach draußen und reparier mein Rad. Störeinstrahlung: Nichts, das ist einwandfrei. Design ist standesgemäß. Bedienung ist ok., nur das Auflegen in die Ladeschale muss bewusst erfolgen (= kurz nachschauen, ob die Lade-Kontroll-LED angeht). Dafür ist es bequemer, als einen Stecker einzustecken. Der Tragekomfort ist topp, obwohl der Kopfhörer gar nicht so leicht ist - er stört nicht. Die Abschirmung von Außengeräuschen hat den richtigen Level= man bekommt noch etwas mit, was im Raum ist, kann gleichzeitig seine Sendung verfolgen. Das geschlossene, ohrumschließende Prinzip ist besser als ein offenes. Die Verständlichkeit von Sprache ist topp und auch Musik kann er gut darstellen. Die Lautstärke ist für Hifi-Einsatz etwas klein, was vermutlich mit gesetzlichen Auflagen zu tun hat. Einziger Makel: Bei den Akkus (Typ Micro AAA) war der Hersteller daran interressiert, dass man Orig-Akkus nimmt. Im Akkufach sind Zusatzkontakte verbaut, damit nur Orig-Akkus geladen werden. Man kann Standard-Akkus verwenden, indem man dort die unteren 10 mm der Plastikummantelung der Akkus entfernt. Es ist doch gerade ein Vorteil, dass man keine teuren Spez.-Akkus kaufen muss - dann sollte der Hersteller mit diesem Vorteil punkten und ihn nicht wieder aufheben für eine paar Euro Gewinn. Hier fand ja keine Reduzierung des Kaufpreis statt, die über spätere Zubehörkäufe kompensiert werden müsste. Alles in Allem: Ein gutes Teil!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer

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