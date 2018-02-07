Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Tu cine personal en casa
Escuchamos en tres dimensiones, por lo que el excelente campo de sonido en tres dimensiones de estos auriculares es la mejor manera para disfrutar de la música y del cine en casa.
Sonido surround SRS WOW
Base de carga
La forma ergonómica tridimensional de la almohadilla distribuye uniformemente la carga para que se ajusten mejor y resulten más cómodas
Pulsando el práctico botón de sintonización, los auriculares activan el circuito controlado por un microprocesador para sintonizar de forma óptima la frecuencia de transmisión y de este modo lograr la mejor recepción posible y una calidad de sonido excepcional.
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.
4.3
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
17scrooge
07/02/2018
United Kingdom
the best i have bought.
hi, this is the best out and I have enjoyed every min
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8585 Wireless home cinema headphones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8585 Wireless home cinema headphones
rociobonanza
12/12/2010
España
buen producto
el unico defecto que tiene es que sale ruido cuando estas en movimiento, por lo demas muy bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa
Krefelder
28/04/2016
Deutschland
Nicht billig, aber gut!
Der Klang ist sehr gut. Die Surround-Funktion steigert das noch etwas. Die Akku-Laufzeit ist gut mit 6 Std. und mehr (je nach Akku). Die Funk-Reichweite ist genial! Ich geh damit nach draußen und reparier mein Rad. Störeinstrahlung: Nichts, das ist einwandfrei. Design ist standesgemäß. Bedienung ist ok., nur das Auflegen in die Ladeschale muss bewusst erfolgen (= kurz nachschauen, ob die Lade-Kontroll-LED angeht). Dafür ist es bequemer, als einen Stecker einzustecken. Der Tragekomfort ist topp, obwohl der Kopfhörer gar nicht so leicht ist - er stört nicht. Die Abschirmung von Außengeräuschen hat den richtigen Level= man bekommt noch etwas mit, was im Raum ist, kann gleichzeitig seine Sendung verfolgen. Das geschlossene, ohrumschließende Prinzip ist besser als ein offenes. Die Verständlichkeit von Sprache ist topp und auch Musik kann er gut darstellen. Die Lautstärke ist für Hifi-Einsatz etwas klein, was vermutlich mit gesetzlichen Auflagen zu tun hat. Einziger Makel: Bei den Akkus (Typ Micro AAA) war der Hersteller daran interressiert, dass man Orig-Akkus nimmt. Im Akkufach sind Zusatzkontakte verbaut, damit nur Orig-Akkus geladen werden. Man kann Standard-Akkus verwenden, indem man dort die unteren 10 mm der Plastikummantelung der Akkus entfernt. Es ist doch gerade ein Vorteil, dass man keine teuren Spez.-Akkus kaufen muss - dann sollte der Hersteller mit diesem Vorteil punkten und ihn nicht wieder aufheben für eine paar Euro Gewinn. Hier fand ja keine Reduzierung des Kaufpreis statt, die über spätere Zubehörkäufe kompensiert werden müsste. Alles in Allem: Ein gutes Teil!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer