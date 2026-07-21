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¿Por qué tengo que cargar las baterías durante 16 horas antes del primer uso?
¿Por qué las baterías nuevas tienen un menor tiempo de funcionamiento tras de la primera carga?
¿Cuándo se enciende la luz de carga VERDE en mis auriculares Philips?
El luz de encendido no se ilumina cuando el auricular Philips está conectado.
¿Puedo dejar los auriculares Philips en la base después de su uso?
¿Por qué el rango de alcance de los auriculares Philips es más bajo que el indicado?
¿Puedo usar dos auriculares Philips con una estación base?
¿Por qué mis baterías Philips duran tan poco?
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