El aspirador sin cable Philips tarda unas 5 horas en cargarse por completo cuando está completamente descargado.



No es necesario dejar de cargar el aspirador sin cable Philips cuando la batería esté llena. Puede dejarlo cargando todo el tiempo que desee sin que se produzca ningún efecto negativo. El tipo de batería del aparato se puede cargar de forma permanente, ello no dañará su calidad, durabilidad ni vida útil general.



Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo (más de 1 mes), cárguelo hasta la mitad (50 %) y desenchúfelo antes de guardarlo. No recomendamos guardar el aparato con la batería descargada, ya que podría ocasionar daños irreversibles en la batería.