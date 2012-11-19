ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto en uso

Descatalogado

Microcadena clásica

DCM3100/12

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Relájate con buena música

Disfruta de la música con un sonido rico y puro en esta microcadena clásica de Philips. Reproduce contenidos y carga tu iPod/iPhone y disfruta de una fantástica experiencia musical con la reproducción de MP3-CD, la conexión MP3 y el USB directo.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

  • Base para iPod/iPhone

  • 60 W

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

19/11/2012

France

France

Ce produit est dans son ensemble très bon

Je ne connais pas encore toutes les possibilités du produit mais il est tout à fait convenable surtout pour écouter la musique stockée sur l'Ipod bien que la connexion ne soit pas facile (le cache est un peu génant pour l'Ipod touch).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3100 Microchaîne classique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM3100 Microchaîne classique

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.