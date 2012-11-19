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Descatalogado
Relájate con buena música
Disfruta de la música con un sonido rico y puro en esta microcadena clásica de Philips. Reproduce contenidos y carga tu iPod/iPhone y disfruta de una fantástica experiencia musical con la reproducción de MP3-CD, la conexión MP3 y el USB directo.
Base para iPod/iPhone
60 W
Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.
La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.
La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
donaclo
19/11/2012
France
Ce produit est dans son ensemble très bon
Je ne connais pas encore toutes les possibilités du produit mais il est tout à fait convenable surtout pour écouter la musique stockée sur l'Ipod bien que la connexion ne soit pas facile (le cache est un peu génant pour l'Ipod touch).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCM3100 Microchaîne classique
Sí, recomiendo este producto
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