Tecnología NanoClean para un vaciado de polvo más limpio

Esta innovadora tecnología se ha diseñado especialmente para no levantar polvo. El polvo se queda en el fondo de la cubeta para polvo para evitar que quede suelto en el aire. Cuando la cubeta para polvo se abre no se levanta polvo.