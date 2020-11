Puede dejar la suela caliente en la tabla de planchar

La tecnología innovadora OptimalTemp de Philips garantiza que no se queme ningún tejido que se pueda planchar. Durante el planchado, no es necesario colocar la plancha en la estación base, simplemente deje la suela de la plancha caliente directamente en las prendas o la funda de algodón de la tabla de planchar sin ningún accesorio adicional. No dañará ninguna de las prendas que se pueden planchar, ni la tabla. Esto facilita el planchado con menos esfuerzo para la muñeca.