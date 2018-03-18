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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS3541/12

3.6

| (37) Reseñas

Potente sonido Surround de los altavoces compactos

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza gracias a los altavoces sin cubrir que ofrecen un potente sonido Surround y a la reproducción de Blu-ray Disc en Full HD 1080p.

Ver todos los beneficios

de los altavoces compactos

Potente sonido Surround de los altavoces compactos

  • Blu-ray

Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

-

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.

Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

37

Reseñas

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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16/07/2013

Österreich

Österreich

Super Sound

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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11/10/2012

Suisse

Suisse

Comprador verificado

sehr gut

ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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