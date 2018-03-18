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Descatalogado
HTS3541/12
Potente sonido Surround de los altavoces compactos
Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza gracias a los altavoces sin cubrir que ofrecen un potente sonido Surround y a la reproducción de Blu-ray Disc en Full HD 1080p.
Blu-ray
-
Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus discos Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tenés que escuchar. Con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential, viví una experiencia inolvidable de entretenimiento en alta definición.
3.6
de 4
37
Reseñas
redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
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Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
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tasso
11/10/2012
Suisse
Comprador verificado
sehr gut
ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Solo para modelos compatibles con Wi-Fi. Para obtener detalles, consulte las especificaciones del producto.