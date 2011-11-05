Sistema de cine en casa 5.1

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Descatalogado
HTS5590/12
Obsesionados por el sonido
Maximiza tu experiencia de sonido de cine en casa con los altavoces orientados 3D dinámicos. Reproduce todo tu contenido de ocio favorito, incluso en Blu-ray, en el innovador sistema de cine en casa serie 5000 de Philips
Altavoces orientados 3D
Reproducción de Blu-ray en 3D
Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.
Los altavoces orientados 3D presentan ángulos de precisión para ofrecer sonido no sólo hacia delante sino también hacia los lados, creando un área óptima más amplia de manera que puedes disfrutar de más sonido Surround envolvente y cinematográfico.
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3.7
de 4
11
Reseñas
Pticius
05/11/2011
United Kingdom
Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy
Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home theater
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home theater
Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
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Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
ffSN
21/04/2014
Deutschland
Top, sehr zu empfehlen.
Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home Entertainment-System