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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS5590/12

3.7

| (11) Reseñas

Obsesionados por el sonido

Maximiza tu experiencia de sonido de cine en casa con los altavoces orientados 3D dinámicos. Reproduce todo tu contenido de ocio favorito, incluso en Blu-ray, en el innovador sistema de cine en casa serie 5000 de Philips

Ver todos los beneficios

Sonido que se expande uniformemente para una auténtica experiencia de cine

Obsesionados por el sonido

  • Altavoces orientados 3D

  • Reproducción de Blu-ray en 3D

Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D

Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D

Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales con la lente izquierda y la derecha cronometradas para que se abran y cierren en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D en tu sistema de cine en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray también ofrece un sonido Surround sin comprimir para disfrutar de una experiencia acústica increíblemente real.

Los altavoces orientados 3D envuelven la habitación en sonido de manera uniforme

Los altavoces orientados 3D envuelven la habitación en sonido de manera uniforme

Los altavoces orientados 3D presentan ángulos de precisión para ofrecer sonido no sólo hacia delante sino también hacia los lados, creando un área óptima más amplia de manera que puedes disfrutar de más sonido Surround envolvente y cinematográfico.

Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

Potencia de 1000 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

-

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

11

Reseñas

05/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy

Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home theater

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Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home theater

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Wow einfach nur super

Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik

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Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top, sehr zu empfehlen.

Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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Esta reseña se realizó para HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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