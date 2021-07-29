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  • Almacenamiento seguro de la leche materna
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Descatalogado

Philips AventRecipiente para leche materna

SCF619/05

4.1
| (138) Reseñas
Almacenamiento seguro de la leche materna
Logre que el proceso de extraer, guardar y darle al bebé la leche materna sea más eficiente, con nuestro nuevo vaso de almacenamiento. Podrá esterilizarlo y reutilizarlo junto con el extractor de Philips Avent o las tetinas: ¡un sistema, múltiples opciones!
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

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Con tapa antiderrames

Almacenamiento seguro de la leche materna

  • 180 ml (6 oz)

  • 5 uds

Para almacenar y transportar herméticamente

Para almacenar y transportar herméticamente

Los vasos de almacenamiento de Philips Avent tienen una tapa que crea un sello de seguridad para un almacenamiento y transporte seguros.

Para saber fácilmente las fechas y el contenido

Para saber fácilmente las fechas y el contenido

Vea fácilmente las fechas y el contenido.

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

138

Reseñas

29/07/2021

España

España

Empleado de Philips

Espectacular

[Employee of philipsglobal] Me ha encantado ideal para llevar a todas partes viene ideal para congelar hermético total Tapadera estupenda encaja muy bien no sale ni gota vamos lo recomiendo es una maravilla

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de leche/comida

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de leche/comida

20/11/2016

España

España

Comodidad, higiene y practicidad

Los recipientes para almacenar la leche materna son comodisimos y prácticos. Se pueden guardar y llevar en cualquier lugar por su adecuado tamaño. Son facilies de esterilizar y al ser de cristal se mantienen nuevos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

18/11/2016

España

España

Comodísimos

Resulta muy cómodo podery almacenar la leche directamente y mucho más higiénico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 