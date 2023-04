Controla dónde puede limpiar el robot

La intuitiva aplicación te permite controlar con precisión dónde puede limpiar el robot. El robot está diseñado para no pasar por alto ninguna zona. Una zona prohibida es una solución para aquellas zonas en las que el robot no es necesario. Una pared virtual establece una línea imaginaria en tu hogar que el robot sabrá que no debe pasar. Configura y guarda las zonas sin mopa en el mapa para que el robot evite alfombras y moquetas mientras friega el suelo.