Consejos para cocinar un delicioso pescado al vapor

A la hora de cocinar al vapor, es importante que el pescado no entre en contacto con el agua. Sigue estos pasos sobre cómo hacer pescado:

Pon agua a hervir en una olla honda. Coloca el pescado en un cestillo de vapor y cuélgalo en la olla. Cubre la olla con la tapa para evitar que se escape el vapor y espera hasta que el pescado esté cocido.

También puedes cocinar pescado al vapor en el horno: envuelve el pescado y los condimentos en papel de hornear o coloca el pescado en una fuente de horno cubierta con papel de aluminio. La humedad que se desprende de los ingredientes no puede escaparse, por lo que el pescado se cocina de forma uniforme y no se seca.

