Por modelo de cafetera: HD8644 a HD8647 con botón de control.

1) Apague la cafetera.

2) Vacíe la bandeja de goteo y vuelva a colocarla.

3) Vacíe el depósito de agua y vierta toda la solución descalcificante Philips/Saeco en él. Llene el depósito con agua limpia hasta alcanzar el nivel MAX y vuelva a colocarlo.

4) Coloque un recipiente grande debajo del tubo de agua caliente/vapor.

5) Gire el botón de control hasta la posición BEAN central.

6) Pulse los botones ESPRESSO y COFFEE al mismo tiempo durante 5 segundos.

La cafetera dispensa internamente la solución descalcificante en la bandeja de goteo en varios intervalos de un minuto. No dispensa a través del tubo de agua caliente/vapor. Tardará aproximadamente 5 minutos. El piloto de eliminación de cal naranja empieza a parpadear lentamente y continuará haciéndolo durante todo el ciclo de eliminación de los depósitos de cal.

7) Cuando el piloto verde de dos tazas se ilumine de forma continua, gire el botón de control hasta la posición HOT WATER. Tras 1 minuto aproximadamente, la cafetera dispensa en varios intervalos de un minuto a través del tubo de agua caliente/vapor hasta que se vacíe el depósito de agua. Tardará aproximadamente 15 minutos.

8) Cuando el piloto verde de dos tazas empiece a parpadear lentamente, gire el botón de control a la posición BEAN central. El piloto de dos tazas se apaga y el piloto ROJO NO WATER se ilumina de forma continua.

9) Quite y vacíe el recipiente y la bandeja de goteo y vuelva a colocarlos en su sitio.

10) Retire el depósito de agua, enjuáguelo y llénelo hasta el nivel MAX con agua limpia. Vuelva a colocarlo en la cafetera.

11) Cuando el piloto verde de dos tazas se ilumine de forma continua, gire el botón de control hasta la posición HOT WATER. La máquina realiza un procedimiento de cebado de circuito corto.

12) Cuando el piloto verde de dos tazas empiece a parpadear lentamente, gire el botón de control a la posición BEAN central. La máquina dispensa agua internamente en la bandeja de goteo. No dispensa a través del tubo de agua caliente/vapor.

13) Cuando el piloto verde de dos tazas se ilumine de forma continua, gire el botón de control hasta la posición HOT WATER. Ahora la cafetera dispensa desde el tubo de agua caliente/vapor.

14) Cuando se haya completado el ciclo de enjuagado, el piloto de eliminación de cal naranja se apaga y el piloto de exclamación parpadea. Gire el botón de control hasta la posición BEAN central.

15) El piloto verde STANDBY parpadea. La máquina se calienta y realiza un ciclo de enjuagado automático.

16) La cafetera está lista para su uso.