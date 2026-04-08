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Compatible con los aspiradores con bolsa Philips Performer Active de las series 5000 y 6000. Captura el polvo más fino antes de devolver el aire a la sala, lo que da como resultado un aire limpio y sin polvo. Sustituye el filtro anualmente para obtener un rendimiento óptimo.
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