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Descatalogado

Philips AventDiscos absorbentes desechables

SCF253/20

4.8
| (22) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Cómodos durante toda la noche
Exclusivos discos absorbentes SCF253/20 de Philips Avent diseñados especialmente para ayudarle a mantenerse seca y cómoda mientras duerme.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Discos absorbentes de noche

Cómodos durante toda la noche

  • 20 discos de noche

Protección por la noche

Protección por la noche

Los discos absorbentes de Philips Avent tienen una forma más ancha y un centro más grueso para absorber más. Bandas adhesivas dobles para fijar el disco en su sitio.

Barrera integral frente a goteos

Barrera integral frente a goteos

Diseñados para una protección extra cuando está tumbada.

Ultrasecos

Ultrasecos

Los discos absorbentes de Philips Avent disponen de varias capas para ofrecer una absorbencia superior.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

22

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

07/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comfortable and soft

These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk

Esta reseña se realizó para SCF253/20 Disposable breast pads

Esta reseña se realizó para SCF253/20 Disposable breast pads

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Incredibly comfortable and absorbent

These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF253/20 Disposable breast pads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF253/20 Disposable breast pads

11/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Breast pads

These are probably the best pads I have used, there very comfortable and very absorbent!!

Esta reseña se realizó para SCF253/20 Disposable breast pads

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 