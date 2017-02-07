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Descatalogado
20 discos de noche
Los discos absorbentes de Philips Avent tienen una forma más ancha y un centro más grueso para absorber más. Bandas adhesivas dobles para fijar el disco en su sitio.
Diseñados para una protección extra cuando está tumbada.
Los discos absorbentes de Philips Avent disponen de varias capas para ofrecer una absorbencia superior.
4.8
de 4
22
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
MummyofCharlie
07/02/2017
United Kingdom
Comfortable and soft
These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk
Esta reseña se realizó para SCF253/20 Disposable breast pads
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MrsJ
16/12/2016
United Kingdom
Incredibly comfortable and absorbent
These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF253/20 Disposable breast pads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF253/20 Disposable breast pads
Barnzyboyyyy
11/12/2016
United Kingdom
Breast pads
These are probably the best pads I have used, there very comfortable and very absorbent!!
Esta reseña se realizó para SCF253/20 Disposable breast pads
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.