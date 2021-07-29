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Descatalogado
SCF639/05
SCF395/01
SCF396/31
SCF430/16
SCF430/20
SCF395/11
SCF396/11
SCF391/11
SCF395/31
Estándar
Para guardar fácilmente.
Para una máxima comodidad.
Se puede utilizar de manera segura en el calientabiberones, microondas, lavavajillas y esterilizador.
4.1
de 4
138
Reseñas
CARPANTA
29/07/2021
España
Empleado de Philips
Espectacular
[Employee of philipsglobal] Me ha encantado ideal para llevar a todas partes viene ideal para congelar hermético total Tapadera estupenda encaja muy bien no sale ni gota vamos lo recomiendo es una maravilla
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de leche/comida
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF639/05 Vaso de almacenamiento de leche/comida
Mamita10
20/11/2016
España
Comodidad, higiene y practicidad
Los recipientes para almacenar la leche materna son comodisimos y prácticos. Se pueden guardar y llevar en cualquier lugar por su adecuado tamaño. Son facilies de esterilizar y al ser de cristal se mantienen nuevos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna
Noelia
18/11/2016
España
Comodísimos
Resulta muy cómodo podery almacenar la leche directamente y mucho más higiénico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF619/05 Recipiente para leche materna
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.