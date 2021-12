El piloto de Wi-Fi está apagado

- La cafetera no está conectada a la red Wi-Fi doméstica (no se ha realizado la configuración de Wi-Fi inicial hasta el momento).

- La conexión Wi-Fi de la cafetera está desactivada.

- La conexión Wi-Fi doméstica no funciona correctamente.

- La conexión a la red Wi-Fi doméstica se ha perdido, por ejemplo, porque el router doméstico ha cambiado o se ha cambiado el nombre o la contraseña de la red.

- La distancia entre la cafetera y el router es demasiado grande.



El piloto de Wi-Fi está encendido

- La configuración de Wi-Fi se ha completado correctamente y la cafetera está conectada a la red Wi-Fi doméstica.



El piloto de Wi-Fi permanece encendido después de apagar la cafetera

- Para activar la recepción de actualizaciones, el módulo Wi-Fi debe estar disponible y, por lo tanto, el piloto de Wi-Fi permanece encendido.



El piloto de Wi-Fi parpadea

- La cafetera está en modo de configuración durante el proceso de configuración de Wi-Fi. Los botones de la cafetera están inactivos.

- En caso de que la cafetera ya estuviera conectada, el piloto que parpadea indica que la cafetera está volviendo a conectarse a la red Wi-Fi doméstica.

- En caso de que la cafetera esté conectada a la red Wi-Fi, el piloto que parpadea lentamente indica que la cafetera está actualizando el firmware. Esta actualización puede tardar varios minutos y, durante este tiempo, no se puede utilizar la cafetera.