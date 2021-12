Agua con jabón: si tu plancha necesita solo una limpieza superficial, puedes frotarla suavemente con una esponja humedecida en agua con jabón. No utilices un estropajo de aluminio, esto dañaría la suela.



Pasta de dientes: si después de limpiar la base con agua y jabón no ha quedado limpia, puedes probar con pasta de dientes. Una vez seca la plancha, frótala con un paño de cocina, o un trapo usado, y una pizca de pasta de dientes. Quita los restos de pasta de dientes con un trapo o esponja húmeda.



Vinagre: puedes usar vinagre para eliminar manchas resistentes o residuos pegajosos de la plancha. Antes de empezar, protege cualquier superficie, ya que el vinagre puede dañar la madera o el granito. Sigue los siguientes pasos para limpiar la suela de una plancha con vinagre:





En un cazo, mezcla sal y vinagre blanco a partes iguales.

Calienta la mezcla ligeramente, pero sin que llegue a hervir.

Moja una esponja en la mezcla caliente de sal y vinagre. Asegúrate de ponerte guantes de goma para proteger tus manos.

Frota suavemente la suela de la plancha.





Aunque los métodos sobre cómo limpiar una plancha quemada y cómo limpiar una base pegajosa son en general muy parecidos, tal vez un método funcione mejor que otro para un problema determinado.



