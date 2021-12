Cómo quitar las arrugas de la ropa

A nadie le gusta una camisa arrugada, seguramente restará elegancia a un look impecable. Si no tienes tiempo de plancharla, usa un vaporizador de ropa manual. El vaporizador de ropa Philips Steam&Go Plus se calienta en menos de un minuto y se puede usar en camisas colgadas en una percha, así que no necesitarás sacar la tabla de planchar. Y si tienes que hacer un viaje de negocios, puedes llevar el vaporizador manual en tu maleta y planchar tu camisa antes de una reunión importante.



Si tu camisa no es de algodón, aquí tienes algunos consejos para quitar arrugas del poliéster y otros tejidos sintéticos. En primer lugar, para evitar las arrugas, es esencial secar las prendas adecuadamente. Si usas la secadora, asegúrate de sacar la ropa tan pronto como acabe, así evitarás que se formen las arrugas. Debes tener mucho cuidado a la hora de planchar y no se recomienda usar la plancha en fibras sintéticas, ya que las fibras del poliéster pueden derretirse o quemarse si la plancha está demasiado caliente. Por ello, el uso de un vaporizador es la mejor, y más segura, opción. Tan solo cuelga tu camisa de poliéster todavía algo húmeda y pasa el vaporizador, evitando el contacto directo con la tela: el flujo de vapor caliente quitará las arrugas y acabará de secar la prenda en tan solo unos minutos.