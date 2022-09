Proceso de eliminación de los depósitos de cal de SENSEO® para todas las cafeteras SENSEO®

El proceso de eliminación de cal dura una hora aproximadamente y no debe interrumpirse. Sólo un agente desincrustante a base de ácido cítrico se puede utilizar de forma segura en la cafetera Senseo. Otros agentes, incluido el vinagre, pueden dañar el aparato o no eliminar la cal por completo. Si el procedimiento no se realiza correctamente, pueden quedar restos de cal en el aparato, lo que hará que se generen depósitos de cal más rápidamente, los cuales pueden provocar daños permanentes e irreparables en el aparato. Consulte el procedimiento adecuado para eliminar los depósitos de cal de su modelo de cafetera Senseo en las instrucciones de uso.