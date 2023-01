Un ajuste ideal de temperatura para todas las prendas que se pueden planchar

Plancha cualquier prenda, desde vaqueros hasta seda, sin ajustar la temperatura. No produce quemaduras, garantizado*. Gracias a OptimalTEMP, no necesitarás utilizar botones ni realizar ajustes. Ya no tendrás que preclasificar la colada ni esperar a que la plancha se caliente y se enfríe. Podrás planchar cualquier tejido en cualquier momento.