No sería descabellado pensar que aumentar la temperatura ayudaría al problema del aire seco. Después de todo, es el frío el que elimina la humedad. Sin embargo, cuando encendemos la calefacción central, no agregamos calor húmedo, sino que hacemos que la humedad que queda se disipe aún más. El aire exterior tiene la posibilidad de retener un poco de humedad de los árboles, el suelo y la hierba. En cambio, dentro de casa no hay mucha humedad para que el aire se adhiera.