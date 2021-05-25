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Almacenamiento
Preesterilizadas
25 bolsas
Doble cierre de seguridad antigoteo para un almacenamiento seguro de la leche materna
El cierre, a prueba de manipulaciones, indica que la bolsa está intacta antes de su uso, para una higiene completa
Los bordes reforzados y el material de doble capa proporcionan una garantía adicional, para el mantenimiento seguro de la leche materna en la nevera o congelador
4.5
de 4
61
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Mama.tester
25/05/2021
España
Parte de la promoción
Muy recomendables
Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.
Ventajas
Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip
Contras
De momento ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Martita189
24/05/2021
España
Parte de la promoción
el producto cumple las expectativas
Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Sí, recomiendo este producto
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laura5896
21/05/2021
España
Parte de la promoción
muy utiles
estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas
Ventajas
seguridad
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.