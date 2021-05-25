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  • La mejor protección para la leche materna
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Philips AventBolsas preesterilizadas para leche materna

SCF603/25

4.5
| (61) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
La mejor protección para la leche materna
Las bolsas de almacenamiento para leche materna Philips Avent te permiten almacenar tu leche materna, de forma segura y fiable. Se pueden conservar en el frigorífico o en el congelador. Preesterilizadas para un uso inmediato.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Bolsas de almacenamiento para leche materna con capacidad de 180 ml/6 oz.

La mejor protección para la leche materna

  • Almacenamiento

  • Preesterilizadas

  • 25 bolsas

Doble cierre de seguridad antigoteo

Doble cierre de seguridad antigoteo

Doble cierre de seguridad antigoteo para un almacenamiento seguro de la leche materna

Bolsa preesterilizada con cierre de seguridad

Bolsa preesterilizada con cierre de seguridad

El cierre, a prueba de manipulaciones, indica que la bolsa está intacta antes de su uso, para una higiene completa

Bolsa de doble capa con bordes reforzados, apta para el congelador

Bolsa de doble capa con bordes reforzados, apta para el congelador

Los bordes reforzados y el material de doble capa proporcionan una garantía adicional, para el mantenimiento seguro de la leche materna en la nevera o congelador

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

61

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

2

25/05/2021

España

España

Muy recomendables

Soy mamá de 2 peques, de 36 y 12 meses, y a los dos les he dado lactancia materna, la mayor hasta los 18 meses y al pequeño aún sigo. Sabemos que a las 16 semanas de la mayoría de mamás tenemos que volver al mundo laboral y si quieres seguir ofreciéndole lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses mínimo tal y como indica la OMS, necesitas en tu día a día un sacaleches para poder extraerte y almacenar correctamente la leche. Estas bolsas son muy prácticas y seguras gracias a su doble cierre de tipo zip, y el contenido que cabe, lo suficiente para la leche que me voy extrayendo en el trabajo. Un consejo, para congelarlas, si las congelas en plano ocupan muy poco espacio, para luego almacenarlas en vertical.

Ventajas

Tamaño, doble cierre de seguridad tipo zip

Contras

De momento ninguna

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Esta reseña se realizó para SCF603/25 Bolsas preesterilizadas para leche materna

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24/05/2021

España

España

el producto cumple las expectativas

Las bolsas son super practicas, las he usado a diario, conservan la leche a la perfección y son muy cómodas, ademas vienen con una etiqueta para apuntar de que niño son, la fecha de la extracción etc. Recomendables

Sí, recomiendo este producto

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21/05/2021

España

España

muy utiles

estas bolsas para leche materna son muy utiles y practicas, con un cierre hermetico y seguro, me dan mucha tranquilidad,son las mejores que he probado, estoy muy contenta con ellas

Ventajas

seguridad

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 