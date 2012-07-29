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Descatalogado
Vasos fáciles de etiquetar, para ayudarle a identificar la fecha y el contenido
Para almacenar y transportar herméticamente
Ideal para guardarlos y transportarlos
4.7
de 4
15
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Coops25
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set
NoushV
29/07/2012
United Kingdom
Excellent for weaning
Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set
Yummy
23/07/2012
United Kingdom
Excellent
These containers were very useful for weaning my baby. I started using them when my baby was 4 months old and I still enjoy using them after she became 16 months old.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.