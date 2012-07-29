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  • Un sistema, múltiples opciones
  • Un sistema, múltiples opciones

Descatalogado

Philips Avent VIARecipientes VIA para comidas

SCF613/20

4.7
| (15) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Un sistema, múltiples opciones
VIA es un sistema de almacenamiento versátil y práctico, y está diseñado para adaptarse a las necesidades de su bebé. Los vasos VIA son perfectos para almacenar y transportar comidas caseras.
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marca recomendada por madres de todo el mundo1

Sistema de almacenamiento sin BPA

Un sistema, múltiples opciones

Fácil de organizar

Fácil de organizar

Vasos fáciles de etiquetar, para ayudarle a identificar la fecha y el contenido

Sistema con cierre a rosca para evitar goteos

Sistema con cierre a rosca para evitar goteos

Para almacenar y transportar herméticamente

Perfectos para llevar fuera

Perfectos para llevar fuera

Ideal para guardarlos y transportarlos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.7

de 4

15

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for weaning

Love this product. Sturdy, no leaks and good portion sizes. Versatile - can be put in freezer, dishwasher, micro. Plus small cups fit perfectly in my Beaba babycook when I want to defrost food. Love them!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

These containers were very useful for weaning my baby. I started using them when my baby was 4 months old and I still enjoy using them after she became 16 months old.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF613/20 Baby Food Set

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 