A la hora de aprender cómo limpiar suelo de vinilo muy sucio, existen cuatro puntos que debemos tener en cuenta, desde el encerado tras instalar el suelo, hasta trucos de limpieza diaria.



Primer paso: encerar el suelo de vinilo recién instalado



Definitivamente, usar un producto para lustrar muebles en los suelos de vinilo está prohibido. Más bien, deberías utilizar un producto especial para sellar suelos —lo cual es una gran ayuda a la hora de aprender cómo dar brillo al suelo de vinilo—. Para limpiarlo, sigue estas recomendaciones:



Friega en seco para quitar cualquier rastro de polvo.

Utiliza un producto de cuidado especial para fregar la superficie del vinilo. Esto logrará que el sellado sea más resistente y ayudará a conservarlo brillante.





Segundo paso: cómo limpiar el vinilo rápidamente



Tercer paso: fregar suelos de vinilo para una limpieza a fondo



No te olvides de seguir estos pasos a la hora de limpiar suelos de vinilo:



Escurre siempre la fregona para que el agua no acabe en las juntas, ya que esto podría causar que el vinilo se hinche.

Nunca permitas que los charcos de agua penetren el vinilo. Asegúrate de que el suelo esté seco y remueve cualquier exceso de agua inmediatamente.





Cuarto paso: cómo quitar las manchas del suelo de vinilo



Ahora ya sabes cómo limpiar el suelo vinílico, pero ¿qué hacemos con las manchas?



Sigue el primer paso y solo pon un poco más de atención en el área afectada. Solo asegúrate de no usar ningún cepillo o estropajo abrasivo.

¿Necesitas otro consejo sobre cómo limpiar suelo vinílico? Dependiendo el color del material, puedes aplicar un poco de lejía disuelta en agua. Como alternativa, puedes frotar suavemente con alcohol.

Si quieres un limpiador ecológico, prueba el bicarbonato.





Asegúrate de leer la guía de cuidados del fabricante para saber qué químicos son aptos para tus vinilos y sigue siempre las instrucciones del producto de limpieza. Si pruebas cualquier método nuevo, pruébalo siempre en un área poco visible de la superficie.

Ahora que ya sabes qué hacer, puedes comenzar aspirando, fregando y lustrando tus suelos de vinilo y linóleo.