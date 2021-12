¿Tus hijos son prodigios del arte (y no solo sobre papel, sino que también sobre la alfombra)? ¡Ay no! Por suerte, lavar una alfombra en casa no es tarea difícil si sigues estos pasos:

Actúa siempre rápidamente sobre las manchas y no dejes que sequen.



Trabaja sobre las esquinas de la mancha hacia el centro en lugar de frotar toda la superficie.



Puedes utilizar varias alternativas caseras:

Agua con gas.

Levadura en polvo -no solo es fantástico para hornear panes, sino que también es ideal para quitar olores desagradables de tu alfombra-. Tan solo añade levadura, mézclala con agua caliente, aplícala sobre la mancha y déjala actuar por algunas horas. Luego, aspira la superficie.

Zumo de limón.