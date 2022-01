¿Qué es un macchiato?





Si has visto un macchiato antes, probablemente te preguntes cómo obtiene su icónico aspecto en capas. Pero lo primero es lo primero: ¿qué es un café macchiato? Un macchiato es esencialmente un híbrido entre un café con leche y un shot de espresso. No tiene tanta leche como un latte o un capuchino, pero es más suave que un shot de espresso. Esta bebida también se originó en Italia y se hizo popular como un estimulante para cortar el día, ya que no es tan fuerte como un espresso, pero es más fuerte que el capuchino habitual de las mañanas.