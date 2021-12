Si eres intolerante al gluten —una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada— o si has decidido no consumir gluten, no es necesario que dejes de comer pasta. Gracias a la disponibilidad de harina sin gluten podrás disfrutar de pasta y fideos caseros. A continuación, te indicamos cómo hacer pasta sin gluten y también fideos. ¡Todo en un tiempo mínimo!