¿Cuál es la función de la vitamina C?





La vitamina C es realmente versátil. Un consumo adecuado de vitamina C ayuda al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Además, colabora en algunos procesos del metabolismo, entre los cuales se encuentra la producción de energía metabólica y de tejido conjuntivo, huesos y dientes. Otra de las razones por las cuales la vitamina C es importante es que ayuda al organismo a absorber hierro.