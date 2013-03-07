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Descatalogado
S7882/54
S7885/55
S7885/63
S7886/35
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S7887/35
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S7882/55
Limpia y lubrica
Aroma de brisa fresca
La solución Jet Clean limpia y lubrica los cabezales de afeitado.
Tras la limpieza, los cabezales de afeitado de la afeitadora eléctrica Philips huelen y funcionan como nuevos.
Un aroma fresco que permanecerá en tu cabezal de afeitado, de forma que puedas disfrutar del afeitado perfecto, fresco y limpio con tu afeitadora eléctrica.
4.3
de 4
64
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Fiscalista
07/03/2013
España
MAGNIFICO
Es un producto altamente recomendable para mantener limpios y engrasados los cabezales de la máquina de afeitar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean
brazochungo
22/09/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
07/07/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean