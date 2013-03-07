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Solución de limpieza Jet Clean

HQ200/50

4.3
| (64) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
El afeitado más apurado
Una afeitadora limpia garantiza un rendimiento de afeitado máximo. Usa la solución Philips Jet Clean HQ200/50 con el sistema Jet Cleaning para una limpieza a fondo de los cabezales de afeitado de Philips.
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Para un rendimiento máximo

El afeitado más apurado

  • Limpia y lubrica

  • Aroma de brisa fresca

Garantiza un rendimiento de afeitado máximo

La solución Jet Clean limpia y lubrica los cabezales de afeitado.

Para una limpieza en profundidad

Tras la limpieza, los cabezales de afeitado de la afeitadora eléctrica Philips huelen y funcionan como nuevos.

Deja un aroma fresco en tus cabezales

Un aroma fresco que permanecerá en tu cabezal de afeitado, de forma que puedas disfrutar del afeitado perfecto, fresco y limpio con tu afeitadora eléctrica.

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Opiniones

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4.3

de 4

64

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

2

07/03/2013

España

España

MAGNIFICO

Es un producto altamente recomendable para mantener limpios y engrasados los cabezales de la máquina de afeitar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean

22/09/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

07/07/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

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Esta reseña se realizó para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

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