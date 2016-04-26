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Accesorios para biberones
Escobilla especialmente curvada con la punta del mango moldeada, llega a todos los rincones de todos los biberones de cuello ancho, tetinas y productos de alimentación para una limpieza a fondo.
El cabezal de cepillo curvado con punta del mango moldeada llega a todas las esquinas de los biberones de cuello ancho. La punta contorneada permite limpiar el interior de las tetinas.
Cerdas de alta densidad duraderas para una limpieza profunda de todos los biberones, tetinas y demás utensilios de alimentación
4.4
de 4
48
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
PledesmA
26/04/2016
España
Muy util
Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Sí, recomiendo este producto
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littlelove
20/12/2013
España
muy bueno
este cepillo me lo regalaron cuando nació mi hija, llevo usándolo un año y esta perfecto, sigue limpiando igual de bien que el primer día. Lo mejor es la parte para poder lavar las tetinas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas
Sí, recomiendo este producto
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Medea
16/04/2013
España
Excelente producto
Mi experiencia con el cepillo es muy buena. Higienico
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.