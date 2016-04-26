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  • Limpieza y cuidado fácil para productos de alimentación de bebés
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Philips AventCepillo para biberones y tetinas

SCF145/06

4.4
| (48) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
Limpieza y cuidado fácil para productos de alimentación de bebés
El cepillo para biberones Philips Avent tiene un cabezal de cepillado curvo especialmente diseñado para adaptarse al formato del biberón. Además, la punta del mango está moldeada para limpiar de manera eficaz todo tipo de biberones, tetinas y otros accesorios de alimentación. Las cerdas duraderas de gran densidad limpian de manera segura sin dañar.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Cepillo de limpieza Avent

Limpieza y cuidado fácil para productos de alimentación de bebés

  • Accesorios para biberones

Cepillo para biberones con escobilla curvada para una limpieza fácil

Cepillo para biberones con escobilla curvada para una limpieza fácil

Escobilla especialmente curvada con la punta del mango moldeada, llega a todos los rincones de todos los biberones de cuello ancho, tetinas y productos de alimentación para una limpieza a fondo.

Diseño exclusivo de mango y punta

El cabezal de cepillo curvado con punta del mango moldeada llega a todas las esquinas de los biberones de cuello ancho. La punta contorneada permite limpiar el interior de las tetinas.

Cerdas de alta densidad duraderas para una limpieza profunda

Cerdas de alta densidad duraderas para una limpieza profunda de todos los biberones, tetinas y demás utensilios de alimentación

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

48

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

26/04/2016

España

España

Muy util

Muy útil para la limpieZa del biberon y tetina. Recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

20/12/2013

España

España

muy bueno

este cepillo me lo regalaron cuando nació mi hija, llevo usándolo un año y esta perfecto, sigue limpiando igual de bien que el primer día. Lo mejor es la parte para poder lavar las tetinas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para biberones y tetinas

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16/04/2013

España

España

Excelente producto

Mi experiencia con el cepillo es muy buena. Higienico

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 