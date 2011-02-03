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Descatalogado

cabezales de afeitado

HQ8/50

4.3
| (70) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Disfruta de un afeitado apurado
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de afeitado para que vuelva a rendir al 100%.
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Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Cómodos cabezales de afeitado

Cómodos cabezales de afeitado

El perfil adaptado a la piel de estos cabezales de afeitado de Philips permite un contacto suave con la piel para disfrutar de un afeitado cómodo.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

70

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

03/02/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado

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22/11/2010

España

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07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas

This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/50 shaving heads

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