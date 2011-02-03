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Descatalogado
HQ7120/17
HQ7140/17
HQ7142/40
HQ7160/17
HQ7290/17
HQ7320/17
HQ7240/17
HQ7782/16
HQ7742/16
HQ7762/16
Descatalogadas
Compra en su lugar SH50
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
El perfil adaptado a la piel de estos cabezales de afeitado de Philips permite un contacto suave con la piel para disfrutar de un afeitado cómodo.
4.3
de 4
70
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Juanmad
03/02/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado
Queconazo
22/11/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
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Denny
07/12/2015
United Kingdom
Comprador verificado
excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas
This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
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